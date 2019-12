Safilo ristruttura e annuncia 700 esuberi in Italia

Safilo

(Teleborsa) -, dopo l’incontro del coordinamento Safilo con la direzione aziendale e la presenza dell’AD Angelo. "Un incontro molto difficile, dove l’azienda a fronte di iniziative tese a recuperare attività nei siti produttivi italiani comunica una perduta di volumi pari al 50%.Poiché nel mercato non esistono licenze che possano sostituire la produzione dei marchi che stanno uscendo, l’azienda ci ha presentato un piano industriale che prevedrebbe una pesantissima riduzione di personale e la chiusura del sito produttivo di Martignacco - si legge in una nota - .Come Organizzazioni Sindacali e RSU, pur prendendo atto di una importante situazione di difficoltà che mette a rischio la sopravvivenza della stessa Safilo, siamo a ribadire che non è possibile che siano sempre i lavoratori a pagare il conto di scelte e strategie inadeguate adottate dall'Azienda; pertanto, abbiamo richiesto di bloccare ogni qualsiasi procedura, per dare inizio ad un confronto sulla situazione generale del Gruppo per individuare strumenti e azioni a tutela dei lavoratori dichiarati in esubero coinvolgendo tutte le istituzioni ministeri competenti compresi.Nel contempo le Organizzazioni Sindacali e le RSU, dichiarano da subito, lo stato di agitazione in tutti gli stabilimenti del Gruppo, con il blocco immediato degli straordinari e di qualsiasi altra flessibilità oraria e programmando uno sciopero generale di tutto il Gruppo per l’intera giornata del 13 dicembre"., rispetto all'obiettivo di 1.000-1.020 milioni di euro comunicato il 2 agosto 2018, e un margine EBITDA adjusted (prima dell’applicazione dell’IFRS 16) a circa il 6% delle vendite rispetto al precedente obiettivo di un 8%-10%.