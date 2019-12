Denaro su FCA dopo firma accordo sindacale in Canada

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza dell'1,49%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia, diffusa nelle ultime ore, della firma dell'accordo sindacale sul rinnovo del contratto quadriennale, in Canada. Secondo quanto comunicato dal(UAW), i lavoratori di FCA hanno dato il via libera al contratto di lavoro siglato fra il gruppo automobilistico e UAW.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 12,98 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 13,11. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 12,9.