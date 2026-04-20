Giappone, svolta storica: Mitsubishi Heavy Industries firma il primo accordo per esportare navi da guerra

(Teleborsa) - Le azioni di Mitsubishi Heavy Industries hanno registrato un rialzo di quasi il 4%, sulla piazza di Tokyo, dopo la firma di uno storico accordo con l’Australia per la costruzione di tre fregate multiruolo. Si tratta del primo progetto di esportazione di navi da guerra per il Giappone, segnando un cambiamento significativo nella politica di difesa del Paese.



L’intesa, del valore di circa 10 miliardi di dollari australiani, prevede la consegna della prima unità alla Marina australiana entro il 2029. Il contratto rientra in un più ampio piano di Canberra, che ha stanziato fino a 20 miliardi di dollari australiani per una flotta di 11 fregate, destinate a sostituire le attuali unità ANZAC in servizio dagli anni ’80.



Le nuove navi saranno basate su una versione aggiornata della classe Mogami e, secondo quanto riportato dal quotidiano Nikkei, vedranno il coinvolgimento di altre importanti aziende giapponesi, tra cui NEC Corporation, Mitsubishi Electric e Hitachi, che forniranno sistemi radar, antenne e tecnologie avanzate.



L’accordo arriva in un momento in cui Tokyo sta valutando un allentamento delle restrizioni sull’export di armamenti, aprendo di fatto alla vendita di equipaggiamenti militari anche letali. Una svolta che riflette il mutato contesto geopolitico nella regione indo-pacifica.



Nel processo di selezione, Mitsubishi Heavy Industries, una delle società del Gruppo Mitsubishi , ha superato la concorrenza della tedesca ThyssenKrupp Marine Systems, anche grazie alla disponibilità a garantire consegne rapide, persino prima delle forniture alla marina giapponese.



(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)

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