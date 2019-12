CNH Industrial, AGXTEND acquisisce quota minoranza in Geoprospectors GmbH

CNH Industrial N.V.

(Teleborsa) -per l'accelerazione delle startup tecnologiche, ha acquisito una partecipazione di minoranza in Geoprospectors GmbH, fornitore leader di apparecchiature di rilevamento del suolo per l'agricoltura di precisione e l'ingegneria del sottosuolo.Con questa acquisizione, CNH Industrial sta ulteriormente consolidando il proprio impegno nei confronti della gamma prodotto e della rete distributiva di AGXTEND, attraverso una presenza più forte nelle tecnologie di rilevamento del suolo e sinergie potenziate che facilitino il lancio di nuovi prodotti all'avanguardia.utili per ricavare dati di valore sulle risorse del suolo. Le informazioni ottenute possono essere analizzate mediante sistemi informativi per la gestione delle aziende agricole, o FMIS (Farm Management Information Systems), ed essere utilizzate per automatizzare in tempo reale i processi di lavoro sul campo.Geoprospector, con sede a Traiskirchen, in Austria, è stata fondata nel 2014 ed è entrata a far parte della piattaforma AGXTEND a gennaio 2019, fornendo il suo sensore SoilXplorer e il kit ISOBUS DepthXcontrol.AGXTEND prosegue nel suo approccio aperto e innovativo, mettendo a disposizione degli agricoltori le più recenti tecnologie di precisione per consentire loro di accedere agli ultimi sviluppi per migliorare produttività, efficienza e sostenibilità.