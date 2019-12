Enel riceve premio Peter Kraljic 2019 dall'Eipm di Parigi

(Teleborsa) - "Si tratta di un importante riconoscimento dell'investimento di Enel nelle sue persone per supportare la trasformazione del procurement, la cui strategia mira a massimizzare la creazione di valore e l'esperienza dei suoi stakeholder". Grande la soddisfazione delche ha commentato così la, che – come spiega la Società in una nota – ha portato alla riprogettazione di processi e sistemi e alla definizione di un ruolo e una missione nuovi all'interno dell'azienda. Nel dettaglio Global Procurement si occupa di mettere in pratica laagendo con trasparenza e promuovendo la qualità della cooperazione tra il Gruppo e i suoi fornitori. L'area ha assunto inoltre un ruolo centrale nell'estendere il modello di sostenibilità di Enel alla filiera di fornitura di tutto il Gruppo, in quanto per Enel – si legge nella nota – "sostenibilità vuol dire valore". Laè infatti quella di generare valore oltre che risparmio economico, introducendo meccanismi competitivi che premiano, durante le gare d'appalto del Gruppo, le società partecipanti che si impegnano nel campo di salute, sicurezza, ambiente, economia circolare e cause di valore sociale."La solidità di questa strategia – ha aggiunto Bernabei – risiede nella sua forte struttura, focalizzata sull'innovazione, su un approccio proattivo e una particolare attenzione a salute, sicurezza e ambiente, nonché alle tematiche sociali.continuando a contribuire alla creazione e alla massimizzazione del valore per il Gruppo Enel e i suoi stakeholders".Istituito nel 2010 – conche, da allora, hanno partecipato alla competizione –dimostrando altissimi livelli di innovazione insieme al rispetto per l'ambiente e la società. Le aziende che decidono di iscriversi a questo premio si servono dello strumento online dell'Eipm per valutare le proprie pratiche rispetto a quelle delle migliori società concorrenti. A seconda del risultato ottenuto i finalisti vengono valutati durante una visita presso la sede della società ee famoso soprattutto per avere creato ilche ha rivoluzionato il modo in cui le società analizzano le loro attività di acquisto.In seguito alla visita presso le sedi di Enel – fa sapere la società –. Secondo il giudizio dell'Eipm, il team Global Procurement di Enel unisce delle solide basi che portano alla creazione di risultati affidabili e uno spirito imprenditoriale che incoraggia lo sperimentare nuove idee, accogliendo con entusiasmo i cambiamenti e anticipando gli sviluppi futuri".