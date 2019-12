Scuola, decreto salva precari: presentati emendamenti in Senato, molti suggeriti da Anief

(Teleborsa) - Tra gli emendamenti sono presenti le: quello relativo all'anno di svolgimento del servizio e la richiesta di validità di due annualità invece di tre. È stata ripresa la(previa successiva qualifica) e ai dottori di ricerca.Tra le modifiche presentate dai senatori la: “per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”, come le proposte per la risoluzione dei contenziosi nella scuola dell’infanzia e primaria, con “la conferma nei ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali”, e la conferma della validità del diploma magistrale per la partecipazione ai concorsi.sono state riprese le richieste Anief per la stabilizzazione nei ruoli dopo 24 mesi di servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, la partecipazione dei Dsga senza laurea al nuovo concorso e del personale Ata con cinque anni di servizio.Sui concorsi sarà discussa anche lo scorrimento del limite degli idonei posto al concorso Dsga e a dirigente scolastico come la proposta di istituire un nuovo corso – concorso di 80 ore riservato a tutti i ricorrenti delle procedure concorsuali 2011, 2015, 2018. Presente anche l’emendamento per destinare una quota di posti riservata del 40% ai dirigenti tecnici attualmente in servizio per il prossimo concorso e la conferma di quegli idonei immessi con riserva nelle graduatorie di merito del concorso docenti.la nostra proposta di riattivazione della figura del ricercatore a tempo indeterminato risulta pure tra gli emendamenti presentati.dopo le mobilitazioni avvenute nei mesi scorsi e le sue proposte riprese dal Parlamento appaiono come quelle più risolutive e giuste per risolvere la supplentite - dichiarapresidente nazionale Anief -.approvarle per dare una chiara risposta politica".