Casta Diva Group vola in Borsa. Controllata G.2 Eventi si aggiudica gara Puglia

Casta Diva Group

(Teleborsa) -, società media quotata all'AIM Italia,ha annunciatoin cui ha partecipato con un consorzio di imprese. Ilintanto è stato galvanizzato da questa notizia e sospeso al rialzo. Al rientro in negoziazionecirca a 0,92 euro.Il, controllata di casta Diva Group, insieme a, si è aggiudicato in via provvisoriaindetta dallainsieme ad altri 4 partecipanti. L’aggiudicazione diventerà definitiva dopo la verifica del possesso dei requisiti di gara che deve avvenire entro 30 giorni., della, hanno un valore complessivo di circae si riferiscono all'ideazione e organizzazione di eventi per ladella Regione. Nello specifico, il primo dei due lotti riguarda l'ideazione e l'organizzazione diper un valore totale didi euro mentre il secondo si riferisce aper un valore complessivo didi euro.Le attività contenute nei due lotti saranno ripartite all’interno del raggruppamento di imprese in base all’expertise delle singole società e la quota di spettanza di Casta Diva Group sarà determinata in relazione all’aggiudicazione delle singole gare.