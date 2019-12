Doxee ammessa su AIM Italia: domanda supera 5 volte offerta

(Teleborsa) -. La multinazionale high-tech attiva nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management, Digital Customer Experience e Paperless, comunica di aver ricevuto in data odierna (17 dicembre 2019) l'ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei “Warrant Doxee 2019-2022” alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana."La quotazione su AIM rappresenta per noi motivo di grande orgoglio - ha dichiarato, Amministratore Delegato di Doxee - . Vogliamo continuare il nostro percorso di innovazione e customizzazione dei servizi offerti. Siamo lieti di aver ottenuto un tale riscontro dagli Investitori, sia italiani che esteri: la fiducia dimostrata rappresenta un’importante conferma della correttezza e serietà della direzione impartita al nostro business. Il nostro obiettivo è quello di elevare ulteriormente la qualità del servizio offerto, internazionalizzandoci e rivolgendoci a una platea di potenziali clienti e di settori sempre maggiore. La quotazione risponde a questa esigenza di poter cogliere a pieno le nuove possibilità e le spinte fornite dalle nuove normative in materia di digital transformation, affiancando costantemente i nostri clienti nella comprensione delle loro necessità, al fine di potergli fornire le soluzioni più adeguate e funzionali"., pervenuta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri e investitori professionali. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 3,0; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a circa Euro 21,6 milioni. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 20,74% del capitale sociale (23,17% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe ).