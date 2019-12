Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

telecomunicazioni

beni di consumo per l'ufficio

Boeing

United Health

Merck & Co

Exxon Mobil

Procter & Gamble

Travelers Company

Wal-Mart

Verizon Communication

Bed Bath & Beyond

Wynn Resorts

Dish Network

Viacom

Stericycle

Verisk Analytics

Analog Devices

Paychex

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a +0,06% sul; sulla stessa linea l', che continua la seduta a 3.192,52 punti. In frazionale progresso il(+0,27%); pressoché invariato lo(+0,02%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,70%) e(+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,44%.Tra i(+2,42%),(+1,03%),(+0,58%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,13%.Vendite su, che registra un ribasso dello 0,99%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,92%.Tentenna, che cede lo 0,91%.(+4,00%),(+3,82%),(+3,74%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,54%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,22%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,19%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,19%.