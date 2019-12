Wall Street apre poco mossa

Fedex

General Mills

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

telecomunicazioni

Boeing

Home Depot

Merck & Co

United Health

Bed Bath & Beyond

Viacom

Dish Network

Paychex

Ebay

Altera

(Teleborsa) -, dopo aver aggiornato nei giorni scorsi i massimi degli ultimi 18 mesi . Sostengono il trend la tregua fra USA e Cina sul commercio ed i positivi dati macro usciti negli ultimi giorni. Agenda scarna sotto il profilo macroeconomico: unico dato in calendario quello sulle scorte di petrolio, che segue il dato settimanale sui mutui Fra i titoli in movimento(-8%), dopo aver tagliato le stime di utile, e(-0,19%), dopo aver annunciato utili in aumento. Sotto i riflettori anche l'operazione di aggregazione FCA-PSA A New York, l'indicesosta sulla parità a 28.301,36 punti; sulla stessa linea anche lo, che continua la seduta a 3.197,71 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,22%). In buona evidenza nell'S&P 500 il compartoTra i(+0,96%),(+0,78%),(+0,57%) e(+0,52%).Tra i(+3,26%),(+3,24%),(+2,84%) e(+2,52%).La peggiore fra i tech è, che apre le contrattazioni a -1,41%. Debole anche, che evidenzia un decremento dello 0,87%.