Eolo, ottiene finanziamento per sviluppo Fixed Wireless Access anche al Sud

(Teleborsa) -principale operatore in Italia nelper i segmenti business e residenziale, annuncia la firma di unper un ammontare complessivo di oltre, fornito da un pool di sei istituti di credito internazionali e domestici di primario standing composto da, Natixis,Capital Services,Italia edObiettivo dell’operazione, spiega una nota, è didi EOLO in particolare nei, ampliando la copertura del servizio EOLO FWA a 100 Mega, e nelle aree che soffrono di più lo speed divide. Già oggi, la connettività a 100 Mega è disponibile in, di cui 22 nel Sud Italia. A fine novembre, EOLO conta oltre(in crescita del 30% rispetto al precedente anno) tra famiglie e imprese, residenti in 6.051 comuni servendo con il proprio servizio di connettività oltre un milione di cittadini in tutta Italia.L’operazione, sottolinea, si inserisce nelle consolidamento avviata a fine 2017 con, e che ha già visto l’implementazione di un piano di investimenti triennale per circa 300 milioni di euro.