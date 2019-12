Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità.Riflettori puntati oltreoceano per le news relative all' impeachment del presidente degli Stati Uniti Donald Trump L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,113. L'è poco mosso su 1.474,1 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 61 dollari per barile.Torna a salire lo, portandosi a +161 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,39%.tentenna, che cede lo 0,36%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,22%, e poco mossa, che mostra un -0,05%.; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si posiziona a 25.767 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,34%, come il FTSE Italia Star (-0,3%).In luce sul listino milanese i comparti(+0,64%) e(+0,47%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,35%),(-0,78%) e(-0,77%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,20%.In luce, con un ampio progresso dell'1,05%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,98%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,91%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,00%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,74%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,78%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,74%.Tra i(+2,91%),(+1,73%),(+1,34%) e(+1,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,56%.scende dell'1,54%.