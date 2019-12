CNH Industrial, Case IH e New Holland si aggiudicano premi ASABE AE50

CNH Industrial

(Teleborsa) -, due dei principali brand di macchinari agricoli di, si sono aggiudicati. Si tratta di un contest molto rinomato a livello globale, che premia i 50 migliori prodotti innovativi per l'industria alimentare e agricola.è stato riconosciuto ilche aiutano i produttori aoperativa complessiva: ilche sfrutta le più recenti innovazioni in termini di digitalizzazione e agricoltura di precisione: lapremiata per il sistema della ruota esterna che accresce la produttività operativa; la scon sistema di compensazione in curva che contribuisce a migliorare i raccolti.Anche laha vistotra le prime 50:completamente personalizzabile che mette a disposizione tutti i comandi chiave del trattore; il(Ground Speed Management II), disponibile sulle gamme di trattori medi T5 e T6, che riduce consumi di carburante e migliora l'efficienza;, che si avvale di un sistema automatico di livellamento e agitazione per le versioni equipaggiate con il serbatoio ausiliario, in grado di massimizzare la produttività.