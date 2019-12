Seduta positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street. Nel terzo trimestre, l’economia statunitense è cresciuta a un tasso attualizzato del 2,1%, confermando le attese degli analisti e il dato della seconda stima preliminare.Quanto alle questioni commerciali, ilha dichiarato ieri che Stati Uniti e Cina firmeranno la cosiddetta “fase uno” dell’accordo a inizio gennaio.Sulle prime rilevazioni, il, avanza a 28.488 punti; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 3.220,1 punti. In moderato rialzo il(+0,47%), come l'S&P 100 (0,5%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,76%),(+0,65%) e(+0,54%).Tra i(+1,72%),(+1,39%),(+1,18%) e(+1,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,38%.Tra i(+3,24%),(+1,74%),(+1,45%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,07%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,04%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,76%.