Tonica Wall Street che chiude su nuovi massimi

(Teleborsa) - Altra seduta sprint per il mercaot americano, che chiude su nuovi masismi grazie all'evoluzione dei colloqui USA-Cina sul commercio. Alla Borsa di New York, l'indicesegna un rialzo dello 0,49%; sulla stessa linea lo, che si porta a 3.205,37 punti. In rialzo il(+0,71%), come l'S&P 100 (0,5%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,79%),(+0,71%) e(+0,64%).Tra i(+2,68%),(+1,84%),(+1,52%) e(+1,40%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,41%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%.Tra i(+3,56%),(+3,24%),(+2,83%) e(+2,78%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,88%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,40%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,30%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,03%.