Unicredit sostiene due iniziative sociali del Fondo Geras 2

(Teleborsa) -, gestito da REAM SGR, partecipata esclusivamente da fondazioni di origine bancaria piemontesi, con undi euro euro per l’acquisto di unaL’operazione ha consentito l’acquisizione dellaa Bra (CN), data in gestione alla cooperativa sociale Socialcoop, da, e di unsu cui verrà realizzato un progetto di ristrutturazione per la realizzazione di unaper gli studenti degli atenei torinesi, dao, che verrà gestita dalla società. Ilè nato con loin una destinazionee la sua strategia immobiliare privilegia, che vengono poi affidati alla gestione di primari operatori con cui vengono sottoscrittinel lungo periodo.Questo traguardo ha visto la collaborazione con UniCredit, attraverso l’Area Real Estate della Region Nord Ovest e Social Impact Banking, il programma della Banca che ha lo scopo di costruire una società più equa e inclusiva, con il quale REAM SGR ha condiviso la missione sociale."Siamo molto orgogliosi di aver avviato due iniziative immobiliari con ricaduta nell’economia reale che UniCredit ha ritenuto meritevoli di essere finanziate nell’ambito del Social Impact Banking”, ha affermato, Direttore Generale di REAM SGR."Il supporto a questa importante operazione immobiliare - spiega, Regional Manager Nord Ovest UniCredit - conferma l’attenzione e l’interesse del nostro Gruppo allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio in modo responsabile, puntando all’inclusione di categorie svantaggiate, e l’importanza delle sinergie capaci di accompagnare realtà imprenditoriali esemplari, in grado di attivare percorsi di crescita sostenibili".