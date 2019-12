GSE, Peruzy (AU): "Commissariamento è atto discontinuità, non coinvolge controllate"

(Teleborsa) -, Presidente e AD di, commenta il commissariamento del GSE inserito nel decreto Milleproroghe , parlando di une di un. Acquirente Unico è una delle società del Gruppo GSE, che approvvigiona l’energia elettrica sul mercato all'ingrosso per clienti domestici e piccole imprese del mercato tutelato."E' opportuno adesso che il GSE venga rimesso presto in corsa, per il suo ruolo centrale nella transizione energetica, e che vengano tutelate le professionalità presenti al suo interno", afferma."Il commissariamento - precisa Peruzy - non riguarda le società controllate che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, perseguendo gli obiettivi statutari".