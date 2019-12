Piaggio Aerospace, contratto da 196 mln con la Difesa

(Teleborsa) -. A distanza di pochi giorni dalla firma dell'accordo sui motori dell'elicottero Chinook dal valore di 50 milioni di euro , arriva una nuova intesa da, che formalizza l'ordine pere l'L'accordo, sottoscritto dallae dal Commissario Straordinario di Piaggio Aerospace, prevede innanzitutto che l'azienda ligure produca e consegni, in un arco temporale di 4 anni,Con il medesimo contratto, Piaggio Aerospace si impegna anche adgià in dotazione alle Forze Armate. Il valore di tali attività è pari a 130 milioni.Il contratto prevede inoltre la finalizzazione di un ulteriore incarico – entro 24 mesi dalla stipula - per l'attualmente nelle disponibilità di Carabinieri, Esercito, Marina e la stessa Aeronautica Militare: questo garantirà al produttore 66 milioni di fatturato aggiuntivi, portando così il valore totale della commessa a 196 milioni di euro."Abbiamo raggiunto un importante obiettivo con la firma di oggi che è. Ringrazio anche il Ministro Patuanelli con il quale abbiamo lavorato molto, e bene, per questo risultato", ha dichiarato il"L'ordine perfezionato oggi, ad appena un anno dall'avvio dell'amministrazione straordinaria, è il", ha dichiarato Nicastro., mentre con la ripresa della produzione velivoli potremo. Ma non ci fermeremo qui", ha aggiunto Nicastro che ha ricordato come l'azienda continui "a, con l'obiettivo di finalizzare nuovi, significativi ordini"."Nel frattempo - ha concluso il Commissario - siamo quasi pronti a, che contiamo di pubblicare alla ripresa delle attività dopo la pausa natalizia".