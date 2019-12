Borse europee poco mosse. Clima prefestivo

Euro / Dollaro USA

Oro

(Teleborsa) - Le principali borse europee sono poco mosse nell'ultima seduta prefestiva con scambi scarsi. Chiuse, invece, le piazze di Milano e Francoforte per le festività natalizie.che sale appena dello 0,04%, la borsa diche lima lo 0,07% e quella diche arretra dello 0,42%. Cede terreno anche il listino diche perde lo 0,43%.Hanno chiuso piatte anche le borse asiatiche nonostante il finale su nuovi massimi messo a segno da Wall Street grazie all'ottimismo per il commercio, dopo il taglio di dazi da parte della Cina Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,1086. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,32%. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 60,54 dollari per barile.