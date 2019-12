Sicilia, ok CdM a decreto per rientro disavanzo in 10 anni

(Teleborsa) -delal decreto legislativo per il rientro del disavanzo dellaE' stato trovato l'accordo: le soluzioni normative individuate saranno utili alla Regione Sicilia per ripianare il disavanzo di amministrazione, e le quote di disavanzo non recuperate,Queste le parole del Sottosegretario al Ministero dell'Economia"Non ritengo sia un ragionamento di buon senso quello di pensare che tutti i problemi strutturali della Regione Siciliana, quali la responsabilità nella gestione dei bilanci regionali,che ne pagherebbero le conseguenze", ha sottolineato Villarosa ringraziando il Ministro per gli Affari Regionaliper la disponibilità.Poi ha concluso: "Non oso neanche immaginare senza questa norma quali conseguenze disastrose potrebbero verificarsi in futuro anche sul bilancioSono veramente