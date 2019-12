Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,37%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 3.239,91 punti. Buona la prestazione del(+0,91%), come l'S&P 100 (0,7%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,43%),(+0,81%) e(+0,74%).del Dow Jones,(+1,98%),(+1,10%),(+0,93%) e(+0,85%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,92%.(+4,46%),(+3,24%),(+1,98%) e(+1,71%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,23%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,65%.scende dell'1,31%.