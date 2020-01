Male Piazza Affari in sintonia con la debolezza degli altri Listini europei

S&P-500

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo lo, che registra una flessione dello 0,55%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. L', in aumento (+1,33%), raggiunge 1.549,2 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,47%.Invariato lo, che si posiziona a +162 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,33%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,25%,avanza dello 0,24%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,04%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,56%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 25.813 punti. In discesa il(-1,27%), come il FTSE Italia Star (-1,0%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,30%),(+0,62%) e(+0,54%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-2,38%),(-1,55%) e(-1,40%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,34%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,00%.Buona performance per, che cresce dell'1,00%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,94%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,89%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,84%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,68%.Affonda, con un ribasso del 2,65%.di Milano,(+2,61%),(+0,75%),(+0,63%) e(+0,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,61%.Crolla, con una flessione del 3,78%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,40%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,24%.