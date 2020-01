Piquadro in denaro: fatturato in crescita nei nove mesi

Piquadro

(Teleborsa) - Positivi i risultati direlativi ai primi nove mesi dell'esercizio fiscale 2019/2020, apprezzati dal mercato visto che il titolo a Piazza Affari guadagna quasi il 3%.Ilregistrato dal Gruppo attivo nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, nei primi nove mesi dell’esercizio chiusi il 31 dicembre 2019chiuso a 107,3 milioni di Euro. L’aumento dei ricavi è stato determinato dal consolidamento integrale dei nove mesi delle vendite della Maison Lancel (contro sette mesi relativi al semestre chiuso al 31 dicembre 2018), dall'aumento del 3,7% delle vendite a marchio Piquadro e dall'incremento del 9,2% delle vendite a marchio The Bridge.(54,0% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2018) in incremento del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2018/2019. Tale incremento è stato determinato sia dalla crescita dei brand Piquadro e The Bridge nonché dall'introduzione di Lancel nel perimetro di consolidamento del Gruppo Piquadro da giugno 2018.(43,0% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2018), in incremento del 24,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2018/2019. Tale crescita è stata determinata sia dall'introduzione nel perimetro di consolidamento, a partire dal mese di Giugno 2018, della Maison Lancel (contributo pari a circa il 23,0%) sia dalla crescita del brand Piquadro, in particolare in Russia.(3,0% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2018) in incremento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2018/2019.