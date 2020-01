Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni industriali

utilities

Goldman Sachs

Chevron

Travelers Company

Intel

Caterpillar

Micron Technology

Viacom

Western Digital

Analog Devices

Check Point Software Technologies

Intuitive Surgical

Automatic Data Processing

Intel

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con gli addetti ai lavori che tornano a guardare i fondamentali dell'economia, mentre sembrano attenuarsi i timori legati ai rischi geopolitici per la situazione in Medio Oriente Sul fronte macro l’agenda prevede l’indice ISM non manifatturiero di dicembre e gli ordinativi all'industria, mentre venerdì sono in programma ia stelle e strisce.Tra gli indici statunitensi, ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che retrocede a 3.237,7 punti. Senza direzione il; in frazionale calo lo(-0,25%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,63%),(-0,47%) e(-0,46%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,08%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,02%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96%.(+4,51%),(+3,24%),(+2,95%) e(+2,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,46%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,04%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,02%.