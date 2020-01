Iveco Defence Vehicles consegnerà all'esercito rumeno 942 autocarri

(Teleborsa) -, società del gruppo CNH Industrial,nell'arco di quattro anniLo rende noto la società, specificando che si tratta del, sottoscritto il 30 dicembre 2019 con il Ministero della Difesa rumeno nell'ambito di unIl contratto quadro comprende: 4x4, 6x6, 8x8 e 8x8 Prime Mover, declinate in 16 varianti diverse, di cui circa un terzo dotato di cabina protetta.Si tratta di veicoli, equipaggiati con sistema centralizzato per il gonfiaggio degli pneumatici (CTIS), luci di black-out, motori multi-fuel, verricelli di autorecupero e assali tattici, che consentono una mobilità eccezionale, capacità di guado e trasportabilità su aerei C-130 per fornire supporto tattico in qualsiasi operazione militare."L'importante risultato - si legge in una nota della società - testimonia la(57 camion ad alta mobilità nel 2015 e 173 nel 2017) e contribuisce a rafforzare ulteriormente il rapporto tra il Ministero della Difesa rumeno e Iveco Defence Vehicles, consolidando - conclude la nota - la posizione dell'".