Snam acquista azioni proprie

Snam

(Teleborsa) -, avviato il riacquisto di azioni proprie il 16 dicembre scorso, ha acquistato nel periodo compreso tra il 27 dicembre2019 e il 7 gennaio 2020,al prezzo medio unitario di, per un controvalore complessivo di 27.518.627,66 euro.Dall'inizio dello share buyback, Snam ha acquistato n. 12.141.302 azioni proprie (pari al 0,36% del proprio capitale sociale), per un controvalore complessivo di 56.154.068,64 euro.A seguito degli acquisti effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 7 gennaio 2020 la società detiene n. 106.141.302 azioni proprie, pari al 3,13% del proprio capitale sociale.Intanto in Borsa appiattita la performance dell'azienda attiva nel trasporto, nello stoccaggio e rigassificazione del metano, che tratta con un modesto +0,19%.