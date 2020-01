Popolare Bari, Bankitalia: conversione decreto indispensabile e SpA in tempi stretti

(Teleborsa) - La conversione deldella banca. Lo ha affermato la Vice Direttrice generale della Banca d'Italia,i, in audizione sul decreto sulla Popolare di Bari in, sottolineando che "è ugualmente indispensabile cheattivo, forte e continuo, mirante a orientare solidamente la banca verso prospettive industriali credibili in un'ottica di medio-lungo termine"."Si tratta - ha aggiunto - di un compito impegnativo, che richiederà il concorso costruttivo e convinto di tutti i soggetti coinvolti e serrate verifiche nel tempo".Secondo Via Nazionale, inoltre, la, parte dell'accordo quadro sottoscritto fra il Fondo di garanzia Fitd e Mcc per la ristrutturazione e il rilancio dell'istituto commissariato, è unche deve avvenire in. Il decreto legge, ha riferito Perrazzelli, è unche pone le basi perdella Popolare di Bari. Sono: la conversione in legge del, l'iter di" che "deve realizzarsi in tempi rapidi, questa è una condizione importante" e "le prospettive di rilancio che necessitano diche devono essere in grado di proporre piani di rilancio della banca nel medio-lungo periodo".La, ha ricordato, "è riconducibile a una, quelli più rilevanti si sono manifestati a partire dal 2015. L'azione della, nei limiti della possibilità di intervento a essa riconosciute dalla legislazione vigente"."Desidero confermare - ha concluso - anche a nome di tutto il direttorio,in ogni modo, in ogni momento e in ogni sede, nella consapevolezza dell'importanza del confronto istituzionale e nella convinzione di aver svolto i compiti che l'ordinamento le affida nell'esclusivo interesse del Paese".Per la Popolare di Bari, ha aggiunto la vice direttrice Perazzelli, "andranno comunqueper i casi diregistrati in occasione degli ultimi aumenti di capitale".