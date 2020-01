Intesa Sanpaolo, al via Giornata sviluppo sostenibile. Messina: "Pronti a fare la nostra parte"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -sottolinea il focus per lo sviluppo sostenibile e si propone qualedall'economia lineare a quella circolare e qualeper dare attuazione alE' iniziata a Milano, presso il Centro congressi della Fondazione Cariplo, la, intitolata "Intesa Sanpaolo motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo". Un momento di, che la banca dedica alle tematiche della sostenibilità: dalla riduzione delle disuguaglianze, all'inclusione economica e sociale, senza dimenticare occupazione, economia circolare ed innovazione.Un'occasione per, in attuazione del, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di crescita sociale, culturale e civile che la banca si è proposta. Tra i protagonisti della giornata il presidente di Intesa Sanpaolo, il CEO, il presidente di BlackRock, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazioneed altri esponenti delle istituzioni ed enti no profit.Nel suo discorso introduttivo, l'Ad di Intesaha affermato che la banca èper finanziare gran partedelle risorse previste dal piano verde europeo. Il manager afferma infatti che ", perché le imprese hanno un miglior risultato tra le risorse impegnate ed il risultato raggiunto, più di altri istituti"."Non ci sono aziende nel mondo migliori delle aziende italiane", ha aggiunto Messina, sottolineando che