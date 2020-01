Bank of Japan, alza le stime di crescita ma l'obiettivo inflazione è ancora lontano

(Teleborsa) -(BoJ), nella sua prima riunione di politica monetaria del 2020, ha deciso come da attese di lasciare invariata la propria politica monetaria. L'istituto centrale guidato da Haruhiko KurodaIl comitato della BoJ ha lasciato il target del, così come ha confermato attorno allo zero l'obiettivo dei tassi dei titoli di stato giapponesi a 10 anni.Quanto allasul costo del denaro, la Bank of Japan ha fatto sapere che, per salvaguardare l'economia dai rischi che impediscono all'inflazione del Paese di centrare il target prefissato (2%).La banca ha inoltre: per l'anno fiscale 2019-2020 l'economia è attesa in espansione al +0,8% dal +0,6% di ottobre; per il periodo 2020-2021 è prevista al +0,8% dal +0,7% precedente.. L'outlook sui prezzi al consumo per l'anno fiscale 2019-2020 è di un incremento dello 0,6%, meno del +0,7% atteso in precedenza. Per l'anno seguente sono state alzate all'1% rispetto al +1,1% previsto prima. Riviste al ribasso, invece nuovamente, per l'anno fiscale 2021-22 a +1,4% da +1,5%.