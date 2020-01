Canada, Banca centrale conferma tassi

(Teleborsa) -, confermando le attese del mercato."L'economia globale sta mostrando segni di stabilizzazione e alcuni recenti sviluppi commerciali sono stati positivi - si legge nel comunicato ufficiale - . Tuttavia, permane un elevato grado di incertezza e sono riemerse tensioni geopolitiche, con tragiche conseguenze. L'economia canadese è stata resistente ma gli indicatori dal Rapporto di politica monetaria (MPR) di ottobre sono stati contrastanti".I dati per il Canada indicano che la crescita nel breve termine sarà più debole e il divario di produzione sarà più ampio di quanto previsto dalla Banca in ottobre.. Le esportazioni sono diminuite alla fine del 2019 e gli investimenti delle imprese sembrano essersi indeboliti dopo un forte terzo trimestre. La creazione di posti di lavoro è rallentata e gli indicatori della fiducia e della spesa dei consumatori sono stati inaspettatamente morbidi. Al contrario, gli investimenti residenziali sono stati solidi per gran parte del 2019, moderando a un ritmo ancora solido nel quarto trimestre.Nel suo MPR di gennaio, la Banca prevede che l'economia globale crescerà di poco più del 3 percento nel 2020 e del 3,25 percento nel 2021.. Il prossimo aggiornamento completo delle prospettive della Banca per l'economia e l'inflazione, invece, sarà pubblicato nel MPR del 15 aprile 2020.