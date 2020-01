Percezione della corruzione: Italia solo 51esima, lontana da sufficienza

(Teleborsa) -nel mondo con un punteggio dinel ranking della percezione della corruzione diGuadagna un voto e due posizioni rispetto all'anno scorso, appaiata ade un gradino sotto a Malta.La classifica del Cpi (indice di percezione della corruzione in 180 Paesi) mette in luce però: è lontana la sufficienza pur avendo guadagnatoe rdominata anche quest'anno da. In Europa fanno bella figura ancheoccupano le ultime posizioni della classifica continentale.A livello globale spiccano la3) e perdono due punti anche gli(a 69 contro i 71 precedenti)., osserva Virginio Carnevali, presidente di Transparency International Italia "ma sinceramente speravamo in qualcosa di più. Il rallentamento è dovuto a diversi problemi che il nostro Paese si trascina da sempreIn particolare, pesa la, che preferisce spesso l'arma della corruzione e che oggi ha assunto forme nuove, sempre più difficili da identificare e contrastare. Altro tema rilevante è la"due questioni fondamentali nellasulle quali osserva Transparency, "ancora il Parlamento tace. Solo tante promesse e audizioni che ancora non si sono