Petrolio, scorte USA calano meno del previsto. Noc avverte: verso collasso produzione

(Teleborsa) - Scendono meno delle aspettative le scorte settimanali di greggio in USA.le scorte di petroliosono calate di 0,4 milioni a 428,1 MBG. Il consensus prevedeva un calo più robusto di 1 milione di barili.Gli stock dihanno registrato un calo di 1,2 milioni a 146 MBG, contro attese per un aumento di 1 milione, mentre le scorte disono cresciute di 1,7 milioni a quota 260 MBG (era atteso +3 milioni).Lerestano ferme a 635 MBG.sui mercati internazionali dopo i dati sulle scorte ed in scia alle dichiarazioni del. In una intervista al, ha affermatoai livelli più bassi dalla caduta di Muammar Gheddafi nel 2011. Ciò - ha spiegato - a causa del blocco dei terminal petroliferi nell'est libico ordinato da Khalifa Haftar. La produzione dei pozzi - ha avvertito Sanalla -potrebbe arrivare a "72mila barili al giorno". La situazione "peggiora di giorno in giorno, i blocchi sono illegali e vanno rimossi".Il contratto sulstatunitense scambia a 54,95 dollari al barile, in ribasso del 3,14%, mentre illondinese registra un decremento del 2,85% a 60,68 dollari.