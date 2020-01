Coronavirus, 26 le vittime in Cina: secondo caso negli USA

(Teleborsa) -per il nuovo, mentre sono: tra le quasi 40 province, regioni e municipalità speciali che compongono amministrativamente la Cina,È l'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali sulle conseguenze del virus polmonare che ha colpito il colosso asiatico : le autorità hanno imposto il blocco ai trasporti in altre città nella provincia di Hubei, culla dell'epidemia di coronavirus, portando così a. In molte di queste città sono stati chiusi i locali aperti al pubblico come teatri o locali per il karaoke: secondo quanto rivela Bloomberg, che cita un documento del ministero della Cultura e del Turismo di Pechino,, imponendo "lo stop alla vendita di biglietti per i pacchetti turistici a partire da oggi".Mentre la Cina è al lavoro per fronteggiare l'emergenza sanitaria, con migliaia di operai chiamati a costruire un ospedale nella città di Hubei in soli 10 giorni e medici e ricercatori al lavoro per realizzare un vaccino, arriva la notizia di un. Si tratta di una donna di Chicago tornata dalla città cinese di Wuhan, come confermato dalle autorità locali.Un altro. A riferirlo è stata l'ong francese Sos Medecins, citata da Le Figaro. La ong, che ha in cura il paziente, ha spiegato che si è presentato con sintomi di febbre e tosse, ed era rientrato da Wuhan. Per il ministro della Salute Agnès Buzyn al momento "in Francia non si è verificato alcun caso". L'"è in costante contatto con tutti i connazionali presenti a Wuhan, inclusa la signora(la giovane studentessa veneta rimasta in quarantena nel college della città ndr) ed", come si legge in una nota., dove ieri era stata ricoverata una cantante di rientro da un tour in Cina . "", ha dichiarato, primario di malattie infettive al Policlinico di Bari."Certo, nessuno vieta che abbia due malattie e non una. Ma se sarà confermata esclusivamente solo questa infezione da micoplasma, la terapia la può fare a casa e in 48 ore potrebbe essere dimessa", ha concluso il primario.