Banco BPM, accordo con Officine Meccaniche Rezzatesi per finanziare progetti crescita

(Teleborsa) -ha siglato un accordo con, uno dei, con consolidati rapporti di partnership con le più importanti case automobilistiche del mondo, specializzato nella produzione di componentistica (motore, trasmissione, telaio e sospensioni) per autovetture e veicoli industriali., della durata di sei anni, destinato prevalentemente a sostenere il Gruppo nel programma di investimenti finalizzati alla crescita e allo sviluppo dell’innovazione e dell’internazionalizzazione.Banco BPM, la cui Direzione Corporate è guidata da Luca Manzoni, si affianca, così, ad una brillante realtà imprenditoriale da anni in crescita ed espansione come OMR, che già oggi può vantare sedi in Italia, Marocco, Brasile, Cina, India e USA. Il Gruppo, che complessivamente impiega 3450 dipendenti (di cui 1850 in Italia), attualmente sviluppa un fatturato aggregato di circa 770 milioni di euro."L’operazione conclusa tra Banco BPM e OMR - spiega- conferma lo spirito di collaborazione che si è consolidato nel tempo tra banca e impresa, nell'ottica della crescita e dello sviluppo. Nonostante le difficoltà contingenti che sta attraversando il nostro Paese,, attività che facciamo cercando di fare sistema fra industria e finanza"."Si tratta senza dubbio di un'. Un segnale rilevante per il territorio bresciano così come per tutto il Nord Est - aggiunge il-.con l’obiettivo, oggi più che mai, di affiancarsi in modo lungimirante e concreto alle imprese eccellenti in ogni settore di business sostenendone i progetti strategici di sviluppo e contribuendo così anche a positive ricadute su tutto il settore produttivo locale e nazionale".