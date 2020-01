D'Amico

(Teleborsa) -ha comunicato in data odierna, di avercorrispondenti allo 0,07107% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 0,1495 euro per azione per un corrispettivo complessivo di 131.869,20 euro.Al 24 gennaio 2020,detiene 8,642,027 azioni proprie, corrispondenti allo 0,7% del capitale sociale.Intanto, in Borsa, caduta libera per, che si attesta a 0,1354 euro, con un calo del 5,97%.