Mercati a prova di virus. Borse europee e Milano in rosso

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Sui mercati pesano le preoccupazioni sulla diffusione dele sui possibiliSul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,81%.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 52,51 dollari per barile, in netto calo del 3,10%.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +145 punti base, con un forte calo di 14 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,05%.crolla, con una flessione del 2,25%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,21%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,21%., che affonda con una discesa dell'1,77%.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-4,83%),(-4,13%) e(-3,23%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,07%) e(+0,68%).Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,15%.In caduta libera, che affonda del 4,21%.Nel lusso, pesante, che segna una discesa di ben -3,84 punti percentuali.tra le azioni del FTSE MidCap è, che ottiene un incremento del 2,57%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,24%.Giù, che crolla del 4,23%.Sensibili perdite per, in calo del 4,05%.In apnea, che arretra del 4,04%.