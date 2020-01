A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

Henry Schein

(Teleborsa) - Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street, dove riesce il rimbalzo tecnico cercato in avvio, dopo il forte calo della vigilia innescato dall' escalation dell'epidemia del coronavirus e dai timori degli investitori per le conseguenze sull'economia globale.Ricca l'agenda macroeconomica. Prima dell'avvio del mercato sono stati diffusi due importanti dati risultati superiori alle aspettative degli analisti: ordinativi di beni durevoli , cresciuti oltre attese, nel mese di dicembre; prezzi delle case statunitensi , in aumento più del consensus, a novembre. Pubblicati anche i numeri sulla fiducia dei consumatori americani e l' indice Fed Richmond Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,74%, a 28.747,17 punti; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.275,57 punti. Buona la prestazione del(+1,44%), come l'S&P 100 (1,0%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,67%),(+1,32%) e(+1,26%).del Dow Jones,(+2,43%),(+2,31%),(+2,05%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,22%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,02%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,86%.Al top tra i, si posizionano(+4,25%),(+3,90%),(+3,41%) e(+3,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,71%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,64%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,77%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,58%.