Piazza Affari recupera e fa meglio delle altre borse europee

(Teleborsa) -, dopo il tonfo di ieri, innescato dall' aggravarsi della bilancio del Coronavirus , l'epidemia che sta imperversando in Cina. Attesi per la giornata importanti dati macro USA, in particolare quelli sul mercato immobiliare, la fiducia dei consumatori e gli ordini di beni durevoli. Agenda macro scarna invece per questa mattina.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,102. Scende ancora lo, attestandosi a +142 punti (-3 punti base) a fronte di un rendimento del BTP decennale dell'1%. Un effetto dell' esito delle elezioni in Emilia Romagna , che consolida la posizione del governo.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, in lieve vantaggio, che segna un +0,14%, poco mossa, che passa di mano sulla parità., con ilche sale dello 0,35% a 23.499 punti.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,33%, sull'ipotesi che venga messa da parte l'ipotesi revoca della concessione ad ASPI , comeche cresce dell'1,92% edell'1,63%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,75%.Fra i peggiori di oggi, che cede l'1,53%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,30%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,88%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,84%.