NVP schizza in Borsa: boom di ricavi nel 2019

NVP

(Teleborsa) -, dopo aver annunciato unanell'esercizio 2019. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 3,743 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 3,613. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 3,567.La società attiva nel broadcasting, ha riportato, nell'esercizio 2019,rispetto ai 4,6 milioni di euro nel 2018. L’incremento ha riguardato sia i principali(+100% a 1,8 milioni) che(+49% a 5,5 milioni).Nel corso dell’esercizio NVP ha contrattualizzato nuovi clienti, tra i principali si segnalano DAZN che ha affidato alla Società la produzione di eventi sportivi nazionali e internazionali, una primaria casa automobilistica italiana per la quale sarà realizzato il campionato europeo monomarca in 4K con un elevato contenuto innovativo, e l’Olympic Broadcast Service (OBS), al quale saranno destinati 2 OB VAN per la realizzazione delle Olimpiadi 2020 in Giappone.