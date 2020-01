Acea colloca con successo bond a tasso fisso

ACEA

(Teleborsa) -ha completato con successo ilnon convertibile per un, con scadenza ile tasso dello. Il taglio unitario minimo è pari a 100 mila euro.Le Obbligazioni, il cui collocamento era stato annunciato ieri mattina , sono destinatedell’Euromercato. Le Obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della, ricevendol’ammontare delle Obbligazioni offerte, da investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche. Le obbligazioni sono state collocate a unpari al, che implica un. La data diè stata fissata per il giornoL’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, Barclays Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Mediobanca, Morgan Stanley & Co International, Société Générale, UniCredit Bank AG (B&D) e UBI Banca in qualità di Joint Bookrunners.È previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody’s Investors Service attribuiscano alle +Obbligazioni un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.