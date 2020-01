Wall Street in ribasso su timori coronavirus

Tesla

(Teleborsa) - Partenza all'insegna delle vendite per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per la diffusione del coronavirus , che ha messo in secondo piano le indicazioni giunte la vigilia dalla Federal Reserve. La banca centrale guidata daha lasciato invariati i tassi di interesse segnalando chead un "tasso moderato". L'attuale politica monetaria, dunque, è considerata dalla Fed "adeguata" perché sostenga il ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2%.Sul fronte macroeconomico, è stabile la crescita dell'economia americana nell'ultimo trimestre del 2019. Quanto al mercato del lavoro, ha evidenziato una flessione delle richieste di sussidio alla disoccupazione , tuttavia inferiore a quanto stimato dagli analisti.Sul versante corporate, i riflettori del mercato si accendono sul titoloche ha sorpreso gli analisti con conti sopra attese Sulle prime rilevazioni, ilscambia con un calo dello 0,52%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che retrocede a 3.252,23 punti. Poco sotto la parità il(-0,49%), come l'S&P 100 (-0,6%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,22%),(-0,95%) e(-0,89%).del Dow Jones,(+2,91%) e(+2,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,28%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,56%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,18%.Al top tra i, si posizionano(+7,05%),(+5,45%),(+4,03%) e(+3,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,96%.Crolla, con una flessione del 3,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,65%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,78%.