Banca Carige, oggi l'assemblea che segna la fine della crisi

Banca Carige

(Teleborsa) -, soprattutto per il suo significato ideologico della stessa, giacché segna ladella banca genovese.Una crisi che è passata per, il, ed unsotto la gestione commissariale.Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener,della banca ligure,, convenuti alla prima assemblea della nuova gestione. Il punto chiave all'ordine del giorno è la: Il Fondo interbancario (), che oggi è l'azionista di maggioranza dell'Istituto, ha propostoex numero due di di Unicredit, e, ex direttore generale del Banco di Napoli. Questa adunanza segnerà un passaggio importante, propedeutico anche alIntanto, la banca prosegue con l'attuazione del piano concordato con Bruxelles, che prevede fra le altre cose la dismissione delle quote in Bankitalia eccedenti il 3%, ed ha annunciato ieri la cessione di uno 0,2% a Banca San Giorgio Quinto Valle Agno