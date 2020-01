Coronavirus, Cina ammette ritardi. Italiani rientreranno il 3 febbraio

(Teleborsa) - Ilè sbarcato anche in, una emergenza da affrontare con tutte lema senzaDopo la, oggi il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato d'emergenza per sei mesi al termine della riunione - durata poco più di un'ora - a Palazzo Chigi. Tra le altre misure approntate dal Cdm,- al momento - i casi accertati: si tratta di turisti cinesi nel nostro Paese da pochi giorni, attualmente ricoverati - in discrete condizioni - in isolamento all'ospedale Spallanzani di Roma.provenienti da zone della Cina colpite dell'epidemia, sono stati sottoposti ai test."Non c'è motivo di panico e allarme sociale", dice Conte a palazzo Chigi. Sono già state adottate "Nel pomeriggio, proprio nella Capitale è stata convocata in prefettura, a quanto si apprende,dopo il contagio di due turisti cinesi da coronavirus e la dichiarazione di emergenza deliberata dal Governo. Al tavolo siederanno, oltre al PrefettoAsl.Per quanto riguarda gli Italiani che si trovano in Cina, "nella notte tra il 2 e il 3 febbraio cioè lunedì mattina atterreranno in Italia i nostri connazionali, c(epicentro del virus, ndr)., lo ha detto il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando in teleconferenza con l'ambasciatore italiano in Cina Luca Ferrari. A riportare i nostri connazionali in patria, ha fatto sapere il ministero della Difesa,un aereo KC-767A del 14° Stormo dell'Aeronautica Militare. All'arriva in Italia, scatterà immediatamente la- Gli italiani dovrebbero essere trasferiti in una struttura protetta situata all’interno della cittadella- ma nulla è stato ancora deciso.Ognuno di loro verrà sistemato in una stanza singola, della grandezza didotata di letto, un bagno, un tavolino, tv, computer e il telefono. I medici del ministero, dotati di mascherina, guanti e tute anticontagio, faranno visita ai connazionali 3 volte al giorno per verificare le loro condizioni di salute e accertarsi che non abbiano contratto il virus. Il periodo di quarantena durerà 14- le autorità cinesi hanno ammesso che i ritardi della Cina alla scoperta del virus di Wuhan ha peggiorato lo stato dell'epidemia.ha detto Ma Guoqiang, segretario del Partito comunista cinese (Pcc) di Wuhan, la massima carica politica locale.