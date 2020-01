Wall Street apre in rosso. Amazon superstar

Dow Jones

(Teleborsa) -, in scia alla performance negativa delle borse europee, che stanno accusando lee di tematiche di natura congiunturale (). Anche in USA sono artrivati oggi alcuni dati deludenti su spese e redditi personali . Ora si guarda al PMI di Chicago ed alla fiducia del Michigan.A New York, l'indicescambia in ribasso dello 0,70%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi avviata martedì scorso; sulla stessa linea lo, che si attesta a 3.269,07 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,14%); sotto la parità lo, che mostra un calo dello 0,36%.Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,35%),(-1,25%) e(-0,98%).Tra i(+2,98%),(+0,69%) e(+0,55%).Le peggiori performance sono quelle dei petroliferi, conche perde il 3,55% e, che registra un importante calo del 2,81%. Affonda, con un ribasso del 2,48%. Giù, con una flessione del 2,04%.Al top tra i, si posizionano(+7,83%), che sfonda la soglia di 1 trilione in capitalizzazione dopo i risultati,(+3,24%),(+3,15%) e(+2,03%).Fra i peggiori, che prosegue le contrattazioni a -3,75%.