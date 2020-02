Esprinet, aggiornamento sul piano di acquisto di azioni proprie

Esprinet

(Teleborsa) -, in esecuzione del programma di buy-back annunciato lo scorso 27 giugno,, dal 27 al 31 gennaio 2020, complessivamente, corrispondenti allo 0,21% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 4,8801 euro per azione, per un controvalore pari a 546.572,40 euro.Per effetto di tali acquisti, alla data del 31 gennaio 2020, la Società ha in portafoglio 2.509.008 azioni proprie, pari al 4,79% del capitale sociale.Prepotente rialzo, a Milano, perche archivia la sessione con una salita bruciante del 3,74% sui valori precedenti.