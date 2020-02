Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in rialzo per la partenza di Wall Street che cerca un rimbalzo alle perdite della scorsa ottava, scatenate dai timori per la diffusione del virus cinese , che hanno fatto sprofondare i listini d'estremo oriente Intanto la Banca popolare cinese ha annunciato una serie di misure per sostenere l’economia interna , tra cui un’iniezione di liquidità nel sistema interbancario per 174 miliardi di dollari e il taglio dei tassi dei pronti contro termine di 10 punti base.Sul fronte macro, sono attesi oggi l’ISM manifatturiero e le spese per costruzioni, ma l'attenzione degli addetti ai lavori resta concentrata sull'employment report di venerdì.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,46% a 28.386,01 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 3.242,29 punti. In rialzo il(+0,76%), come l'S&P 100 (0,5%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,21%),(+0,98%) e(+0,89%). Il settore, con il suo -0,72%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,67%),(+1,51%),(+1,19%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,16%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,04%),(+5,05%),(+4,22%) e(+3,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,79%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,16%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%.