Speranza: "Isolato Coronavirus". Attivato ponte aereo con la Cina, atteso rientro italiani

(Teleborsa) - Atteso per stamattina, lunedì 3 febbraio, ilegli italianiche atterrerà anella prima mattinata: presso l'Entry Point dello scalo, i nostri connazionali seguiranno undefinito dal Ministero della Salute, quindi resterannocittadella militare a sud di Roma.e: secondo i protocolli dovrà ricorrere alle cure dei medici locali.Nel frattempo, èil primo volo della China Airlines (CI75) operato con un Airbus A350 per il rimpatrio dei turisti cinesi. L'annuncio dell'avvio, a partire da oggi, del ponte aereo da e per la Cina, era stato dato ieri dal Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus- Borrelli ha anche assicurato che non verranno chiuse le frontiere "Stiamo lavorando per capire come potenziare i controlli su treni e auto in arrivo nel paese, ma non ci sono oggi, in Europa e in Italia, condizioni tali che possano far ipotizzare una chiusura delle frontiere. Sarebbe una misura veramente assurda". Quindi l'apertura sulla circolazione delle merci. "dice il Capo della Protezione Civile sottolineando che è necessario riaprire i collegamenti soprattutto per quanto riguarda il materiale medico sanitario.- Semaforo rosso, invece, per i visti. Il Sottosegretario al Turismoha fatto sapere che è stata sospesa la concessione in Cina da parte delle agenzie autorizzate. Verranno dati quelli dei consolati ma solointanto, i morti in Cina annunciati dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), con il- Ieri però è arrivata anche unaha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa allo Spallanzani. "Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione. Sara' messo a disposizione di tutta la c"Ora i dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. l, ha sottolineato direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani Giuseppe Ippolito nel corso della conferenza stampa.