Banca Generali, a Milano nuovo Hub per innovazione e formazione

(Teleborsa) - Uno spazio di formazione e innovazione per confrontarsi con l'evoluzione dei servizi di consulenza e sviluppare nuove soluzioni di investimento. Banca Generali ha presentato a Milano il proprio, un'area di social working digitale per i private banker dove lavorare in team e confrontarsi sulle tematiche legate al fintech e agli investimenti.Il nuovo Hub – che occuperà due piani dello stabile di via Achille Mauri, all'angolo con lo storico stabile del– nel corso dell'anno vedràe il passaggio diimpegnati a rotazione in oltre in oltreper un totale che supere le. Previsto anche lo sviluppo di progetti che, in tema di innovazione, punteranno a coinvolgere anche, i cui rappresentanti hanno partecipato alla tavola rotonda di presentazione del nuovo hub."Mettiamo al centro della nostra banca il professionista. Colui che si occupa delle esigenze dei nostri clienti deve avere a disposizione sia tutto il supporto digitale per aumentare esponenzialmente l'utilizzo delle informazioni che ha – e di conseguenza, il servizio che può portare ai nostri clienti – sia la tecnologia per anticipare quelle che possono essere le evoluzioni del nostro contesto e le esigenze dei clienti" ha spiegatoLa giornata è stata anche l'occasione per inaugurare la"Nei 5000 mq che si sviluppano dal primo al sesto piano – ha detto– ospiteremo i 150 private banker e relationship manager di banca Generali, che danno consulenza a oltre 15mila clienti per oltre 5,3 miliardi di risparmi di famiglie e imprese che nella città e nell'hinterland milanese ci hanno dato fiducia nel corso di questi anni".