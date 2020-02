CFT acquista controllo di Levati

CFT

(Teleborsa) -ha perfezionato l’acquisto della partecipazione residua del 20% di Levati Food Tech, di cui deteneva già una partecipazione pari all’80% del capitale. La società quotata alla Borsa di milano diventa così titolare dell’intero capitale di Levati.Il prezzo per l’acquisto della partecipazione è pari a, da corrispondersi in parte in denaro (per l’importo di 220 mila euro) e per la restante parte mediante trasferimento di 90.634 azioni proprie a favore diper un controvalore complessivo di 300 mila euro. Nell’ambito dell’operazione di cessione della partecipazione, il cedente ha assunto l’impegno irrevocabile a non trasferire i titoli azionari di CFT di cui diverrà titolare per un periodo di dodici mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020.L’acquisizione rientra nell’ambito di un più ampio, già reso noto al mercato il 30 settembre 2019, e s’inserisce nelladelle attività delle società controllate all’interno del gruppo CFT, con l’obiettivo di separare ed integrare in altre società del gruppo, rispettivamente, il ramo attivo nel manufacturing da quello attivo nella produzione e commercializzazione di sistemi per il trattamento termico, concentrando anche l’attività di Levati nella robotica industriale.