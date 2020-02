Saipem, siglato MoU con con società Golfo per studio fattibilità progetti

Saipem

(Teleborsa) -ha firmato un(MoU) con(GPIC), una joint venture paritetica fra la National Oil and Gas Holding Company del Regno del Bahrain, la saudita SABIC Agri-nutrient Investments e la kuwaitiana Petrochemical Industries.Oggetto del protocollo d’intesa è lo. Il primo riguarda l'incremento delladi ammoniaca, urea e metanolo di un, attraverso soluzioni tecnologiche che consentono la eriduzione del consumo di energia l’utilizzo di gas naturale. Il secondo progetto consiste in uno studio di pre-fattibilità per la costruzione di unper la produzione di ammoniaca e di urea, mentre il terzo è volto a determinare lanei giacimenti scoperti nel 2018 al largo della costa occidentale del regno., Chief Operating Officer della Divisione Onshore E&C, ha commentato il memorandum affermando che "costituisce una nuovanel percorso di Saipem verso il rafforzamento della propria presenza e delle relazioni in quest'".Saipem ha annunciato con un'altra nota che ilquale amministratore non esecutivo e non indipendente, nonché membro del Comitato per il Controllo e i Rischi. La nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni del Consigliere Pierfrancesco Latini lo scorso dicembre.